Инфлуенсърът Стоян Колев размахвал пневматично, а не огнестрелно оръжие на магистралата

Пневматична пушка, а не огнестрелно оръжие размахвал заплашително на други пътуващи инфлуенсърът Стоян Колев на автомагистрала „Тракия“ преди да бъде арестуван. Полевият му тест за наркотици е бил положителен. Задържането в районното управление в Пазарджик е осъществено след получен сигнал до телефон 112, че от люка на движещ се автомобил се показва автоматично оръжие.

Колев, който има 193 500 последователи в TikTok и 6,5 млн. харесвания, е обвиняем по бързо производство за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди А-8“. По информация в медиите е дал положителна проба за наркотици, но от прокуратурата засега не потвърждават теста, а чакат резултата от кръвната проба.