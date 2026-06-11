След заседанието на комисията за службите: Може да се стигне до арести за дейността на „КУБ“

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще трябва да предостави цялата документация по казуса с незаконното строителство в комплекса Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. След обсъждане действията им по отношение на корпорация КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров решението е взето от депутатите единодушно.

На закритото заседание на комисията присъства и председателят на ДАНС Станчо Станев, а от коментари на нейни членове стана ясно че излизат „интересни неща“, свързани с актовете, които е подписвал предшественикът му Деньо Денев. Председателят на парламентарната комисия и депутат от ПБ Румен Миланов беше категоричен, че службите не са си свършили работата, като можело да се стигне до арести.