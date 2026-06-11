Прокуратурата: Къмпингът над „Бутамята“ е незаконен!

След РИОСВ и Окръжна прокуратура-Бургас установи незаконосъобразност в устройването на общински терени за платено разполагане на каравани и палатки над плаж „Бутамята“ край Синеморец. В решението на Общински съвет-Царево, с което се стартира процедурата за търг по отдаване под наем на 4 терена, върху които да бъдат поставени каравани и други обекти, е установена незаконосъобразността в две насоки.

От една страна в протокола от решението на Общинския съвет е посочено, че се предоставя възможност за отдаване под наем на четири парцела, като два от тях са публична общинска собственост, а другите два – частна общинска собственост. Част от правното основание за взетото решение е чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.12, ал.2 и ал. 2 от Наредба за реда и условията за разпореждане с имоти – общинска собственост. На база така посоченото правно основание двата имота частна общинска собственост, имащи общи размери от над 27 000 кв. м., не могат да бъдат отдавани под наем чрез тръжна процедура, посочват от прокуратурата.

От друга страна предвидените за отдаване парцели са защитена зона, като са обявени за такива със заповед на министъра на МОСВ и попадат в рамките на Природен парк „Странджа“ и „Натура 2000“. Това налага преди отстъпването им за осъществяване на каквато и да е човешка дейност по отношение на тях да бъде изготвена процедура по ОВОС от служители на РИОСВ-Бургас, каквато не е проведена.

В тази ситуация Окръжна прокуратура-Бургас е изготвила предложение до председателя на Общинския съвет в Царево за възобновяване процедурата по вземане на решение, съобразявайки констатираната незаконосъобразност. Срокът, който е даден на председателя на общинския съвет за отговор на Окръжна прокуратура-Бургас, е три дни. Съобразно полученият отговор Окръжна прокуратура-Бургас ще предприеме последващи действия по случая.