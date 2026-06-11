Откриха мрежа за хормонални препарати в Пирдоп

При полицейската операция на областната дирекция на МВР-София съвместнво с районното управление в Пирдоп са открити и иззети близо 1000 шишенца с хормонални препарати, държани от местен жител на 5 адреса в града. Съдържанието на опаковките включва тестостерон, анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой.

Според събраните до момента данни мъжът е доставял субстанции от азиатска държава, след което е произвеждал в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както на територията на страната, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. повдигнатото му обвинение е за разпространение на храни или питиета, предназначени за общо ползване, по такъв начин, че в тях се създават или попадат опасни за здравето вещества.