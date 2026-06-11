КЗК и КЗП с нови правомощия срещу цените

Окончателно гласувани от парламента промени в Закона за защита на конкуренцията дават на антимонополната комисия нови правомощия срещу цените, разширяват обхвата на нелоялните търговски практики и въвеждат електронен регистър за наблюдение на веригите на доставки. Въвежда се терминът „съвместно господстващо положение“, при установяване на което КЗК може да налага санкции на група големи търговци, ако чрез координирано ценово поведение ограничават конкуренцията.

Създава се централен регистър за проследяване на веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти, както и на други стоки на етап търговия на едро – от бизнес операторите до разпространението им до крайния потребител. Бизнес операторите са задължени да предоставят информация за веригата на доставки от момента на първото пускане на селскостопанските и хранителни продукти на пазара до всяко следващо разпределение на едро. Воденето и поддържането на регистъра е задача на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Данните за цените ще са достъпни само за компетентните държавни органи, които ще могат да извършват проверки в рамките на своите правомощия. При неподаване на информация за вписване в регистъра или предоставяне на неверни или подвеждащи данни, глобите варират от 2500 евро за малки предприятия до 500 хил. евро или 1% от оборота за най-големите компании. При повторно нарушение санкциите могат да достигнат 2% от оборота, а при системни нарушения на задълженията за подаване на данни – до 10%, се посочва в закона.

Комисията за защита на потребителите пък ще може да налага по-високи глоби при икономически неоправдано повишаване на цените на стоки и услуги. КЗК ще извършва преценка на икономическата обоснованост чрез съпоставка между повишението на цената и влиянието на редица фактори върху разходите или икономическата дейност на търговеца. Комисията ще поддържа публичен интернет портал с ежедневно публикуване на индивидуалните продажни цени, цената на едро на конкретни стоки, както и информация за тяхната справедлива стойност, определена със заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията.