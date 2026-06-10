КЗК проверява веригите за „Кошницата с грижа“

Комисията за защита на конкуренцията започва проверка за натиск на големите търговски вериги върху българските производители да поемат за своя сметка понижението на цените за продуктите в т. нар. „Кошница с грижа“. За целта КЗК е изискала оповестения вчера сигнал за това на Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) до Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните.

Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган. КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Посочено е, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.

КЗК припомня, че секторният анализ на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. Констатирани са отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, продавайки им продукцията си на или под себестойност.

Комисията припомня още, че в края на май 2026 г. е образувала производства срещу „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в резултат на информацията от секторния анализ на пазара на храни и на базата на данни от задълбоченото проучване на КЗК на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.

„Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира в рамките на своите правомощия и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива „Кошница с грижа“, посочват от КЗК.