„Калашниците“ заплашват пострадалите на „Челопешко шосе“

Близки на пострадалите при зверската катастрофа на „Челопешко шосе“ миналата седмица са били заплашвани от циганската рода на „Калашниците“, за да се откажат да търсят правата си по съдебен ред, заяви пред Нова телевизия адвокат Борис Акалиев, който представлява някои от семействата. По думите му заплахите са отправяни и в социалните мрежи, и дори лично в домовете им. Акалиев посочи, че е упражнявана всякаква форма на натиск – вербална и невербална. При удара на автомобилите на Траян и Васил Филипови се обърна автобус на градския транспорт, при което загинаха четирима души, а други петима пострадаха тежко.

„Посланията в заплахите са, че това няма смисъл, че е безсмислено и че нищо особено не се е случило. Което категорично не е истина. Вече сме предприели действия и сме използвали всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация, подали сме сигнали„, заяви Акалиев с пояснението, че заплахите са от близи до двамата шофоьори, разпитвани вече като свидетели срещу сочения за тартор на циганската банда.

Междувременно Bird съобщи, че Васил Филипов получил през 2023 г. общинско жилище като социално слаб в циганското гето в кв. Ботунец“, въпреки арогантните демонстрации на финансови възможности със скъпи коли пачки пари в социалните мрежи. Две години по-късно районният кмет реагирал, но по жалба на Филипов административния съд в София отменил заповедта за прекратяване на настаняването. Към момента Траян е за постоянно в ареста, а Васил е в болница със счупен гръбнак след катастрофата. Междувременно набира подкрепа версията, че бандата е работила под властови чадър, носейки гласове по избори.