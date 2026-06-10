ГДБОП удари колцентър за инвестиционни измами

Служители на Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП са провели специализирана операция срещу престъпна група, извършвала инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. В хода й е неутрализирана дейността на колцентър, рекламиран като надежден инвестиционен посредник, който работи с партньорски екипи по целия свят. Петима души – български и чужди граждани, са задържани от киберполицаите по Закона за МВР.

Установено е, че дейността е осъществявана от офис в бизнес сграда на територията на гр. София. Мошениците убеждавали наивници да предоставят средства срещу обещания за висока възвращаемост и разширяване на приходите, но вместо тлъсти печалби инвеститорите губели и първоначално вложените средства.

Образуваното досъдебно производство е за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага. Извършени са претърсвания в административната сграда и още два частни адреса, от които са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, имащи отношение към разследването.