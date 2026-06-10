Бившите заместници на Сарафов отказват да оглавят следствието

Заместник-директорите на Националната следствена служба, оглавявана доскоро от Борислав Сарафов отказват да поемат поста като изпълняващи функциите. са отказали да поемат временното ръководство на службата. Отказът на Ивелина Христова и Илиян Танчев беше докладван на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен, като временният главен прокурор Ваня Стефанова също не е предложила кандидат за началник на следствието.

В тази ситуация ще се поканят всички следователи освен членовете на комисията по атестациите и конкурсите към ВСС, както и очакващите пенсиониране в следващите 6 месеца. Срокът за постъпване на кандидатури започва да тече от днес, като по закон номинации могат да правят поне трима членове на колегията, изпълняващият функциите главен прокурор и министърът на правосъдието. Членовете на колегията първи отказаха тази възможност, като остава вариантът министърът на правосъдието Николай Найденов да предложи някой от съгласилите се да поемат поста.