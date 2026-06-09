Хванаха шестима мигранти в тайник на автобус

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „К. Андреево“ шестима незаконни мигранти, укрити в тайник на автобус, шофьорът е задържан, съобщиха от МВР.

На 7 юни вечерта на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал за влизане в България автобус, управляван от 53-годишен турски гражданин. По метода „анализ на риска“ граничните полицаи отклонили превозното средство за детайлна проверка, при която с митнически служители установили тайник на мястото на резервоара. В него са открити шестима мъже без документи за самоличност, по техни данни от Ирак. Водачът и незаконните мигранти са задържани в ГПУ-Свиленград, работата по случая продължава.