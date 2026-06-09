КФН: Нямахме избор да отнемем лиценза на „ДаллБогг“

С решение от 9 април на дружеството е било разпоредено да представи краткосрочен и реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или за намаляване на рисковия профил така, че да бъде осигурено покритие на минималното капиталово изискване. Планът е внесен на 11 май и е бил подробно анализиран от КФН. След оценка комисията е стигнала обаче до извода, че документът е очевидно недостатъчен и неадекватен, поради което отказва да го одобри.

Извършените междувременно проверки разкрили сериозен недостиг в техническите резерви на дружеството в размер на близо 280 млн. евро, поради което е констатирана нуждата от възстановяване на платежоспособността на застрахователя. Законовият срок за това е три месеца с начална дата 2 април – датата на съставяне на констативния протокол, с който е установена липсата на достатъчни технически резерви. След уведомяването пък дружеството трябва в рамките на един месец да представи план за преструктуриране, като в следващия месец КФН трябва да вземе решение по него.

„В този случай комисията няма право на друга преценка – тя трябва или да одобри плана в определения срок, или да откаже одобрение. Тъй като представеният план не беше одобрен, КФН е задължена по закон да отнеме лиценза. Това е единственото възможно действие при тези обстоятелства“, обясни Големански.

Като допълнително основание за отнемането на лиценза той посочи неизпълнение на няколко принудителни административни мерки, наложени от регулатора. С разпореждането от 2 април например на дружеството е забранено да се разпорежда с активите си, но в рамките на следващите два месеца то е извършвало различни плащания в разрез с наложената принудителна мярка.

Четири основни причини са довели до отнемане на лиценза на застрахователната компания „ДаллБогг“, стана ясно от пресконференция на Комисията по финансов надзор след налагането на най-тежката мярка от регулатора. Хронологията от последната една година, в която излизаше информация за напрежение около дейността на компанията, беше изложена от председателя на КФН Васил Големански.

С решение от 9 април на дружеството е било разпоредено да представи краткосрочен и реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или за намаляване на рисковия профил така, че да бъде осигурено покритие на минималното капиталово изискване. Планът е внесен на 11 май и е бил подробно анализиран от КФН. След оценка комисията е стигнала обаче до извода, че документът е очевидно недостатъчен и неадекватен, поради което отказва да го одобри.

Извършените междувременно проверки разкрили сериозен недостиг в техническите резерви на дружеството в размер на близо 280 млн. евро, поради което е констатирана нуждата от възстановяване на платежоспособността на застрахователя. Законовият срок за това е три месеца с начална дата 2 април – датата на съставяне на констативния протокол, с който е установена липсата на достатъчни технически резерви. След уведомяването пък дружеството трябва в рамките на един месец да представи план за преструктуриране, като в следващия месец КФН трябва да вземе решение по него.

„В този случай комисията няма право на друга преценка – тя трябва или да одобри плана в определения срок, или да откаже одобрение. Тъй като представеният план не беше одобрен, КФН е задължена по закон да отнеме лиценза. Това е единственото възможно действие при тези обстоятелства“, обясни Големански.

Като допълнително основание за отнемането на лиценза той посочи неизпълнение на няколко принудителни административни мерки, наложени от регулатора. С разпореждането от 2 април например на дружеството е забранено да се разпорежда с активите си, но в рамките на следващите два месеца то е извършвало различни плащания в разрез с наложената принудителна мярка.