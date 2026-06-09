Българските производители: „Кошницата с грижа“ ще е за наша сметка!

Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) излязоха очаквано официална позиция до министър-председателя Румен Радев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски във връзка с инициативата „Кошница с грижа“. От нея става ясно, че договореното между кабинета и големите търговски вериги 15-процентно намаление на основните продукти няма да свие печалбите им, тъй като ще бъде прехвърлено към онези, които уж трябва да стимулира.

Публикуваме становището на организациите без съкращения:

„След обявената от Вас и Вашето правителство инициатива „Кошница с грижа“, която предвижда продукти от малката потребителска кошница да бъдат предлагани на клиентите на търговските вериги с ясно обозначение и намаление от минимум 15%, като приоритетно се акцентира върху българското производство, бихме искали да изразим нашата подкрепа за стремежа Ви да осигурите на българските граждани по-справедливи и по-ниски цени на основните хранителни продукти. Още повече, Вие заявихте, че чрез тази инициатива, освен крайния потребител, бихте искали да подкрепите и българските производители.

За съжаление обаче, само ден след Вашата среща с търговските вериги, започнахме да получаваме сигнали от български производители – доставчици на тези търговски оператори, че върху тях се оказва натиск да намалят доставните си цени с точно 15%. В случай че не се съгласят с това условие, те просто престават да доставят произведената от тях продукция. Това е изключително тревожен сигнал, който показва, че за пореден път цената на подобна инициатива рискува да бъде платена от българските земеделски производители на фона на постоянно нарастващите производствени разходи в сектора.

Г-н Премиер, не смятаме, че Вашата цел е била тежестта на тази иначе добра инициатива да бъде понесена единствено от българския производител. Поради това Ви молим за конкретни мерки и действия по този казус, за да не бъде опорочена Вашата добра идея. В противен случай ще станем свидетели на инициатива, реализирана чрез нелоялна търговска практика — практика, която е заложена като такава и в предложените промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.“