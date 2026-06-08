Одобриха вътрешно кандидатите ни за Общия съд в Люксембург

Националната комисия по подбора одобри двамата ни кандидати за Общия съд в Люксембург. Единият е преподавателят по право на Европейския съюз и специалист по конкурентно право доц. д-р Иван Стойнев, другият е юридическият секретар в кабинета на съдията от Общия съд Рикардо да Силва Пасош Деян Русано. Процедурата беше активирана за попълване на овакантените от Марияна Кънчева и Александър Корнезов и позиции, като Корнезов я замени с по-висока в Съда на ЕС. Министърът на правосъдието Николай Найденов трябва сега да изготви проект на решение на Министерския съвет, с което класираните на първите две места кандидати да бъдат предложени на евросъда.

Общият съд разглежда делата на частни лица, дружества или организации срещу актове на органи на ЕС, дела за интелектуална собственост и свързани с публичната служба в съюза, споровете за държавни помощи, търговски въпроси и антидъмпингови мита, преюдициални запитвания за ДДС, мита, акцизи или тарифното класиране на стоки, търговия с емисии на парникови газове и обезщетение на пътниците.