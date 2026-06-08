Дядо и внук от Перник пребиха шофьор, не ги почерпил с редбул

Дядо и внук пребиха 48-годишен таксиметров шофьор в Перник, съобщиха от полицията в града. Според постъпил в дирекцията сигнал на 6 юни, на ул. „Козлодуй“ в бившия миньорски град станал побой. Жертвата бил таксиметров шофьор, който излязъл на работа в ранните часове на деня. Преди да заседне зад волана, той спрял на таксиметрова стоянка и отишъл до близкия денонощен магазин, за да си купи кафе.

Пред магазина се навъртали двама мъже. Един от тях подвикнал на шофьора да им купи по една енергийна напитка. Човекът разбира се отказал, след което двамата се нахвърлили върху него. 48-годишният мъж извадил лютив спрей и ги напръскал, но спреят очевидно не притежавал възпиращата сила на винкела като аргумент. Макар и напръскани, дядо и внук фраснали няколко пъти таксиметровия шофьор в лицето, след което си тръгнали.

Битият бил транспортиран в столично лечебно заведение, откъдето се очаква медицинска експертиза за актуалното му състояние.

Полицията е задържала за побоя 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.