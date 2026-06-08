ДБ оттегля поправката за ЛГБТ пропаганда в детските градини и училищата

Депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова обяви оттегляне на поправката за въвеждане на ЛГБТ пропаганда в детските градини и училищата. Сред пакет промени в образователния закон партията вкара незабелязано отпадане на забраната в тази насока, въведена през 2024 г. тъкмо заради систематичните опити за насаждане на джендър проказата сред подрастващите.

В свой пост във Фейсбук Белобрадова прави обаче уговорката че продължава да държи на отпадането на забраната и с другите две вносителки Анна Бодакова и Стела Николова оттеглят законопроекта „до постигане на консенсус по редица въпроси“. Поправка беше част от законопроекта, насочен официално към подобряване на качеството на образованието и училищната среда.