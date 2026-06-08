Албанец хукна да бяга, спипан с марихуана за половин милион евро

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство за трафик на наркотици през ГКПП Гюешево. По метода анализ на риска митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония.

В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала марихуана с общо тегло над 60 кг. и обща стойност близо половин милион евро. Като се видял натясно, албанският шофьор на камиона хукнал да бяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

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