Проектът IntegratEU интегрира бежанци чрез езика на екологията

Иновативeн европейски проект помага на бежанци и мигранти да се адаптират в динамичната образователна среда на университетите в Европа. Приобщаването на хората, търсещи закрила, е предизвикателство, което изисква нови и креативни подходи. Проектът IntegratEU, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз предлага уникално решение: използването на темите за екологията и устойчивото развитие като обща платформа за интеграция на мигранти и бежанци във висшето образование.

Целта на проекта е да спомогне за преодоляването на социалните и културни бариери, пред които са изправени мигрантите, опитващи се да навлязат в университетската среда в приемащата ги страна. Очевидно е предизвикателството пред преподавателите, от които зависи по-успешното и по-ефективно включване на тези групи в учебния процес.

Основната цел на проекта е да се повишат компетенциите на университетските преподаватели, като проектът залага на нетрадиционно и иновативно обучение по опазване на околната среда и насърчаване на екологичното поведение като универсален инструмент за общуване, сближаване и сътрудничество.

Изборът на екологичната тематика не е никак случаен. Опазването на планетата е глобална кауза, която засяга всички, независимо от техния произход. В съвместната работа по идеи и различни проекти за устойчивост, участниците в проекта не само придобиват ценни „зелени“ умения, но и изграждат лични връзки и социални мрежи, които са ключови за тяхната успешна адаптация в обществото.

В рамките на проекта са разработени са разработените обучителни и практически ресурси, общодостъпни на платформата https://tp.integrateu.eu/. Сред тях особено внимание заслужават:

Наръчник за летни училища: пълен курс за обучение по време на летните училища, включващ теми като зелена и синя икономика, екологични политики на ЕС и устойчив начин на живот. Всеки модул от наръчника може да се ползва като самостоятелна лекция или заедно като един завършен курс за лятно училище.

пълен курс за обучение по време на летните училища, включващ теми като зелена и синя икономика, екологични политики на ЕС и устойчив начин на живот. Всеки модул от наръчника може да се ползва като самостоятелна лекция или заедно като един завършен курс за лятно училище. Сборник от дейности на открито: Практически занимания, които насърчават екипната работа между младежи, студенти и мигранти в неформалната среда на лятното училище.

Практически занимания, които насърчават екипната работа между младежи, студенти и мигранти в неформалната среда на лятното училище. Ръководство за интеграция: Методически указания за академичния състав как да създадат подкрепяща и приобщаваща атмосфера в залите и лабораториите за мигранти и бежанци, които имат желание да продължат своето висше образование в приемащата ги страна.

Методически указания за академичния състав как да създадат подкрепяща и приобщаваща атмосфера в залите и лабораториите за мигранти и бежанци, които имат желание да продължат своето висше образование в приемащата ги страна. Концептуална рамка за социално включване: Стратегически документ, който помага на университетите да развият дългосрочни политики за интеграция на мигранти и бежанци в техния учебен процес.

Проектът обединява експертизата на водещи организации и университети. Координатор е Университета на Загреб (Хърватска), а от българска страна ключов партньор е Фондация „Пакс Родопика“. В партньорството участват още университети от Полша, Гърция, Италия и Украйна, което позволява обмен на най-добрите европейски практики в сферата на миграцията и образованието.

IntegratEU доказва, че университетите могат да бъдат много повече от места за лекции – те са активни центрове за социална промяна и интегриране, като резултатът е една по-толерантна и единна Европа, готова да посрещне предизвикателствата на бъдещето.