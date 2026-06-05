Проектът IntegratEU интегрира бежанци чрез езика на екологията

Иновативeн европейски проект помага на бежанци и мигранти да се адаптират в динамичната образователна среда на университетите в Европа. Приобщаването на хората, търсещи закрила, е предизвикателство, което изисква нови и креативни подходи. Проектът IntegratEU, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз предлага уникално решение: използването на темите за екологията и устойчивото развитие като обща платформа за интеграция на мигранти и бежанци във висшето образование.
Целта на проекта е да спомогне за преодоляването на социалните и културни бариери, пред които са изправени мигрантите, опитващи се да навлязат в университетската среда в приемащата ги страна. Очевидно е предизвикателството пред преподавателите, от които зависи по-успешното и по-ефективно включване на тези групи в учебния процес.
Основната цел на проекта е да се повишат компетенциите на университетските преподаватели, като проектът залага на нетрадиционно и иновативно обучение по опазване на околната среда и насърчаване на екологичното поведение като универсален инструмент за общуване, сближаване и сътрудничество.
Изборът на екологичната тематика не е никак случаен. Опазването на планетата е глобална кауза, която засяга всички, независимо от техния произход. В съвместната работа по идеи и различни проекти за устойчивост, участниците в проекта не само придобиват ценни „зелени“ умения, но и изграждат лични връзки и социални мрежи, които са ключови за тяхната успешна адаптация в обществото.
В рамките на проекта са разработени са разработените обучителни и практически ресурси, общодостъпни на платформата https://tp.integrateu.eu/. Сред тях особено внимание заслужават:
- Наръчник за летни училища: пълен курс за обучение по време на летните училища, включващ теми като зелена и синя икономика, екологични политики на ЕС и устойчив начин на живот. Всеки модул от наръчника може да се ползва като самостоятелна лекция или заедно като един завършен курс за лятно училище.
- Сборник от дейности на открито: Практически занимания, които насърчават екипната работа между младежи, студенти и мигранти в неформалната среда на лятното училище.
- Ръководство за интеграция: Методически указания за академичния състав как да създадат подкрепяща и приобщаваща атмосфера в залите и лабораториите за мигранти и бежанци, които имат желание да продължат своето висше образование в приемащата ги страна.
- Концептуална рамка за социално включване: Стратегически документ, който помага на университетите да развият дългосрочни политики за интеграция на мигранти и бежанци в техния учебен процес.
Проектът обединява експертизата на водещи организации и университети. Координатор е Университета на Загреб (Хърватска), а от българска страна ключов партньор е Фондация „Пакс Родопика“. В партньорството участват още университети от Полша, Гърция, Италия и Украйна, което позволява обмен на най-добрите европейски практики в сферата на миграцията и образованието.
IntegratEU доказва, че университетите могат да бъдат много повече от места за лекции – те са активни центрове за социална промяна и интегриране, като резултатът е една по-толерантна и единна Европа, готова да посрещне предизвикателствата на бъдещето.