Прокуратурата подготвя екстрадицията на Стоян Мавродиев

Прокуратурата обяви, че подготвя екстрадицията на заловения в Белград бивш шеф на Българска банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев и разкри подробности около задържането му.

В основата на ареста на Мавродиев в Сърбия е работата на дирекцията „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР. Служители на МОС са проследили задържането на Маврудиев в Белград и в 3 юни (сряда) са уведомили Софийска градска прокуратура за ареста.

Както е известно, Маврудиев е обявен за издирване и задържан въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд. Издирването е заради обвинение в длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

Прокуратурата предприема съответните законови стъпки за предаване на Маврудиев на компетентните български власти за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България за отправяне на искане за екстрадиране на Стоян Маррудиев, се посочва в съобщение на обвинението.

Бившият шеф на Българска банка за развитие (ББР) Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024 г., след като бе обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лв. от ББР на фирма, свързана с Румен Гайтански – Вълка. Стана известно, че 20 на сто от кредита са послужили за погасяване на заем или кредит, който ТЕЦ- Варна е имал към друга банка. По това време собственик на ТЕЦ-а беше почетния лидер на ДПС Ахмед Доган. С част от парите Гайтански пък си купил луксозни коли.

Впоследствие, с разгара на скандала, стана известно още, че през август 2024 г. Мавродиев се е установил в Гърция. После се тиражираха информации, че на 16 август е напуснал Гърция в посока Република Северна Македония.

Според неофициална информация, Маврудиев е летял често до Обединените арабски емирства. Твърди се, че именно резервационните данни от полетите на Маврудиев са попаднали в полезрението на МВР и са довели до задържането му след поредния полет от ОАЕ до Сърбия.

По делото срещу Стоян Маврудиев обвиняеми още са адвокатът Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Той бе пуснат на свобода срещу гаранция от 50 000 лева, Румен Гайтански-Вълка също бе освободен с гаранция от 250 000 лева.