Засилени мерки след сигнал за бомба и на летище „Васил Левски“

Вълната от заплашителни сигнали за поставени взривни устройства в административни сгради, училища, детски градини в страната, която ни заля в сряда (3 юни), удари на талази и днес. Имейли със заплахи са били получени в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн. Дори училището в град Годеч за кратко е било евакуирано, като учебният процес по-късно е бил възстановен.

Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас, над десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали.

В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.

Известие за бомба е получен и на летище „Васил Левски“ в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Бомбена заплаха е получена и в столичната болница „Света София“ около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.