ЕК отсече: Харчим най-много в ЕС за поддръжка на Темида

България харчи най-много за поддръжка на съдебната система в сравнение с останалите страни членки на ЕС. Според данните на ЕК България е на пето място в ЕС по брой на съдиите, се казва още в годишния доклад на Европейската комисия за състоянието на правосъдните системи в съюза.

Данните показват, че България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП с близо 0,7 на сто. Страната ни се намира в средата на класацията, когато тези разходи се разпределят на глава от населението.

Докладът на ЕК цитира проучване на „Евробарометър“ за доверието в съдебната система, според което около 35 на сто от българските граждани одобряват работата правосъдието. Сред основните причини за неодобрението са съмненията за политическа или икономическа намеса и статутът на съдиите, който според анкетираните не гарантира достатъчно независимост. В това отношение последният доклад на ЕК повтаря оценките за слабо доверие в съдебната ни система от предишните си два доклада.

Според данните на ЕК, за последното десетилетие (2014-2024 г.) броят на заведените граждански, административни и търговски дела не се е променил значително. Същевременно страната ни е скочила до второто място в ЕС след Швеция по бързина на решаването на административни дела, които приключват за по-малко от година. У нас се отчита и един от най-малките дялове на „висящи“ дела от този тип.

Не стоят оптимистично обаче нещата в делата за пране на пари, според ЕК. За 2024 г. се наблюдава нарастване на продължителността по делата за пране на пари, като по този показател България изостава от средното за ЕС. Същевременно в последните години България е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция, уточнява БТА.

Докладът на ЕК се появява в разгара на обсъждането на мерките за намаляване на държавните харчове. В края на май Висшият съдебен съвет (ВСС) например реши разходите за заплатите на магистратите и служителите да запазят достигнатия през 2026 г. размер като се обезпечи само заетата щатна численост в съдебната власт. Това е залегнало в проектобюджета на ВСС за тази година. На 5 февруари г. ВСС увеличи възнагражденията на магистрати и служители в Темида с 5 на сто, както предвижда Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР) до приемането на Закон за държавния бюджет.

Както е известно, финансовият министър Гълъб Донев вече предупреди, че правителството ще сложи край на автоматичното вдигане на заплатите в редица сектори, включително в съдебната система. Тези мерки ще залегнат в Закона за държавния бюджет за 2026 г., който се очаква да бъде приет през август.