Брокерите напомнят за нуждата от регистър след ареста на свой колега за измама

„Национално сдружение брокери на имоти“ реагира с разграничаване от недобросъвестните практики, които уронват доверието в професията и увреждат имиджа на целия сектор. Повод за позицията даде задържането на 25-годишен брокер на недвижими имоти в Пловдив, завлякъл шестима души със 100 000 евро капаро по данни на прокуратурата.

Сдружението заявява, че подобни случаи не могат и не бива да бъдат обобщавани за хилядите представители на професията в страната и настоява отново за цялостна законова регламентация на бранша със специален закон, който да въведе ясни правила за работа, професионални стандарти и механизми за защита на потребителите. Ключов елемент в тази регламентация следва да бъде създаването на Национален регистър на брокерите на недвижими имоти, който да гарантира прозрачност, проследимост и обществен контрол върху дейността в сектора.

Според Сдружението регистърът трябва да се поддържа от държавна институция и да се базира на ясни и обективни критерии, свързани с образование, квалификация и професионален опит. Изразена е готовност за диалог с институциите, браншовите структури и всички участници на пазара, с цел постигане на устойчиво законодателно решение в интерес на гражданите и професионалната общност.