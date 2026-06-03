Режат заплатите на чантаджиите във военното министерство

Режат заплатите на администрацията във военното ведомство, стана ясно днес от изявление на министъра на отбраната Димитър Стоянов. „Предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите“, заяви министърът по време на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив.

Стоянов допълни, че се предвижда министерството да се освободи от трайно незаетите си бройки, както и да бъде направен функционален системен анализ, за да се види къде, как и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. „Сред военнослужещите няма да има съкращения. Категорично там няма да се пипа“, бе категоричен министърът.

Министърът на отбраната присъства на откриването на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив. Изложението ще се проведе до 6 юни в Международния панаир в града.