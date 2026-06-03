Петима задържани за източване на 500 000 евро от НЗОК и НОИ

Засечен е случай на източване на големи средства от НЗОК и НОИ, има задържани, стана ясно днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР в града на тепетата.

Задържани са петима души за срок до 72 часа, от които двама лекари, за източване на около половин милион евро от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ), съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. В брифинга участваха също заместник окръжния и наблюдаващ прокурор Димитър Пехливанов, старши комисар Васил Костадинов – директор на областната полиция, и комисар Георги Боюклиев – началник на отдел „Икономическа полиция“, извести БТА.

„Извършени са множество действия, иззети са веществени доказателства и са извършени процесуални следствени действия. Задържаните са обвинени за съучастие в организирана престъпна група, създадена с користна цел – пране на пари и източване на средства от НЗОК, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации. В схемата са участвали още няколко души, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора, вписвани като пациенти, на които не са извършвани прегледи и физиотерапевтични процедури. Впоследствие същите хора са изпращани в специализирани болници за рехабилитация и са провеждани едноседмични лечебни курсове.“, разкри прокурор Христева.

Привлеченият като обвиняем организатор на групата е физиотерапевт, управител на три дружества за физиотерапия и рехабилитация и в тези центрове са набирани хора фиктивно, които да бъдат вписвани в направленията, използвани пред специализираните болници (санаториуми). Физиотерапевтични прегледи не са извършвани, а данните за пациентите са предоставяни от другите в групата чрез вайбър комуникация, сочат данни от разследването.

Щетата за бюджета само от фиктивните прегледи е 500 000 евро, каза наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов. Той поясни, че тепърва започва да се проверява къде са били настанявани хората и какъв е размерът на действително изплатените парични сраства.

Установено е, че са издадени 4000 направления. Само вчера са разпитани 35 свидетели и са извършени 12 претърсвания и изземвания, каза ст. комисар Костадинов. Проверява се дейността на санаториумите за една година назад. За 24 часа е задържан директорът на Специализираната болница за рехабилитация в село Баните, област Смолян. Задържаните лекари са ортопед и физиотерапевт.