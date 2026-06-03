сарафов стефанова

Ослушване за шеф на следствието

Кандидатури за приемник на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба засега няма. Това стана ясно на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в което беше обявена процедура за избор на титуляр поради оставката на Сарафов. По закон номинации могат да правят поне трима членове на колегията, изпълняващият функциите главен прокурор и министърът на правосъдието. Членовете на колегията се отказват обаче от тази възможност, като имали информация че и Ваня Стефанова ще направи същото. Така министърът на правосъдието Николай Найденов получава картбланш да постави човек на поста.

Междувременно никой от двамата заместник-директори на националното следствие – Ивелина Христова и Илиян Танчев не е изявил желание да поеме ръководството временно като изпълняващ функциите. Поради това беше даден тридневен срок на Ваня Стефанова да предложи кандидат, който ще е и нейн заместник по закон. Същевременно колегията отказа да отстрани временно прокурорката от районната прокуратура в Добрич Маринела Марчева, на която беше повдигнато обвинена в разгласяване на служебна тайна по разследване от 2022 г.

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