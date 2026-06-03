Валентин Златев: „Руските“ сделки са законни!

„Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме:

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките.„

С тази позиция до медиите от офиса на бившия изпълнителен директор на „Лукойл – България“ Валентин Златев беше отбита атаката за покупката на столични имоти, притежавани досега от Руската федерация. Сделките на обща стойност над 23 млн. евро за пететажна сграда на ул. „Райко Алексиев“, както и многофамилна и едноетажна сгради на ул. „Шипка“ 20, станаха повод „Демократична България“ да сезира ДАНС и Прокуратурата и правосъдното министерство за нарушаване на евросанкциите срещу Русия. От нотариалните актове пък става ясно, че плащането на цената е под условие за отпадане на санкциите.