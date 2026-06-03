Акция KRATOS 2 на ГДБОП и Европол разби мрежа за незаконен стрийминг

България вече не е част от американския „Списък 301“

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) координира мащабна международна операция срещу незаконния стрийминг, при която са арестувани 29 души и неутрализирани 9 организирани престъпни групи, съобщиха от МВР.

Акцията, проведена под кодовото име KRATOS 2, е обединила правоохранителните органи от 13 европейски държави, Европол, частния сектор и водещи организации за борба с пиратството.

Европол и ГДБОП са ръководили оперативната координация при операцията. По време на оперативната фаза Европол е подсигурявала обмена на разузнавателна информация между участващите държави, трансграничното сътрудничество и предоставяне на оперативна и техническа подкрепа на националните органи.

Информацията, получена от партньори от частния сектор, е била споделяна чрез приложението за

мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) на Европол,

което позволило на разследващите да разработят цялостна разузнавателна картина на престъпната екосистема и да координират действията в множество юрисдикции.

Основен удар е нанесен върху престъпни мрежи, генериращи милиони приходи от незаконен достъп до платени спортни, филмови и телевизионни канали. Седеммесечните действия са реализирани в периода от септември 2025 г. до април 2026 г. под ръководството на служители от дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. През този период разследващите са атакували цялата престъпна екосистема, поддържаща незаконните услуги, както и ключовите лица, отговорни за тяхното управление.

В рамките на операцията са установени 86 лица, съпричастни към незаконната дейност, и са извършени 148 претърсвания на адреси. До момента има 72 текущи наказателни разследвания, а 59 случая вече са предадени на съдебните органи. Като пряк резултат от действията са

премахнати над 27 000 незаконни стрийминг URL адреса,

докладвани са 169 домейна и са локализирани 722 961 обекта, нарушаващи авторските права.

Успехът на операцията се дължи и на тясното сътрудничество с партньори от частния аудиовизуален сектор. Благодарение на техните данни са засечени нови 4 370 пиратски домейна, 18 331 свързани IP адреса, 126 979 допълнителни обекта в нарушение на закона, както и 397 384 URL адреса, предложени за спиране.

ГДБОП напомня, че незаконният стрийминг не е просто нарушение на интелектуалната собственост, а крие сериозни киберрискове за потребителите, като заразяване със зловреден софтуер и кражба на лични данни.

Благодарение на тези последователни действия на българските институции и международното признание за техния успех,

България беше официално извадена от американския „Списък 301“

за наблюдение по отношение защитата на интелектуалната собственост.

В операцията са участвали служби от Белгия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния, Испания, Великобритания и САЩ. Съдействали са стратегически партньори от аудиовизуалния сектор и сектора за борба с пиратството, включително AAPA, ACE/MPA, LALIGA, UEFA, Friend MTS, beIN Media Group и Irdeto.