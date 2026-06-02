Камарата на строителите: По-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря!

„Някои от къщите в „Баба Алино“ ще подлежат на събаряне, други няма да бъдат. Процедурата е много дълга, голяма част от заповедите, които предстои да бъдат издадени, ще бъдат обжалвани пред съда и съответно ще отпаднат. По-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря построеното!“

Това заяви пред медиите във Варна председателят на Областното представителство на камарата на строителите в България Светослав Жеков. И настоя за действия по стратегическо планиране на града, за да бъдат предотвратени подобни случаи за в бъдеще. Областното представителство на камарата ще поиска от общината и ключови промени в процедирането на устройствените планове. Първата е в рамките на един месец всеки ПУП да получава становище, а при „мълчалив отказ“ администрацията да няма право в последствие да дава положително становище.

Според Жеков това се е случвало много пъти и пресичането на тази порочна практика ще пресече корупцията на всякакви нива. Логиката е, че тези номера, известни като „капани на администрацията“, целят получаване на рушвети, като заявителят междувременно пропуска срока за обжалване на мълчаливия отказ по съдебен ред и остава напълно зависим от общинската администрация.

Жеков съобщи още, че председателят на Експертния съвет по устройство на територията към Община Варна арх. Кристиан Саралиев е освободен от длъжността. А докато се търсят бушони, които да освободят напрежението, правосъдният министър Николай Найденов също не очаква ефективност срещу незаконния град. В коментар пред медиите Найденов каза, че документите за имотите са вече вписани в Имотния регистър на база документи, издадени от други институции. Но не се ангажира с конкретика, а поиска малко време, за да си свършат проверяващите работата.