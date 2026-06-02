ВСС отказа да махне съдийката по делото „КТБ“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет контрира опит на банкера Цветан Василев за отстраняване на съдийката по делото за източване на „КТБ“. Делото се точи на първа инстанция вече девета година и краят му не се вижда, но председател на състава е неизменно Виржиния Петрова, която го пое още от началото му в закрития по-късно Специалициран наказателен съд. През 2022 г. той беше обаче закрит, а магистратите преназначени в други съдилища, като Петрова отиде в Административен съд София-град.

С промените в съдебния закон тогава беше предвидено обаче висящите в спецсъда дела да бъдат завършени от същите магистрати, което става с командироването им за всяко заседание. Тъкмо тази практика атакува защитата на Цветан Василев, която е поискал от Съдийската колегия на ВСС да прекрати командироването на Виржиния Петрова с аргумента, че временната председателка на Върховния административен съд Мариника Чернева няма правомощия да издава такава заповед.

В крайна сметка ресорната колегия във ВСС отказа да уважи искането на Цветан Василев, но преди това се раздели по въпроса дали изобщо е допустимо за разглеждане. Доводите в тази насока бяха изведени от липсата на изрично посочване в закона чия е инициативата за откомандироване. Напомнено беше обаче и изискването за неизменност на състава по наказателни дела. Предвид пълната неяснота кога ще приключи делото „КТБ“ започването му отначало с нов състав изглежда немислимо.