Съдебният инспекторат покрил сигнал на висш полицай срещу апелативния прокурор на Пловдив

Инспекторатът при Висшия съдебен съвет е смачкал сигнал на висш полицейски служител срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, съобщи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. Сигналът е от април и съдържа данни за оказан натиск и неправомерни действия на Стоев, като е изпратени до тогавашния министър на правосъдието Андрей Янкулов, както и до главния прокурор. Янкулов го е препратил на свой ред към бившия вътрешен министър Емил Дечев и към Върховната касационна прокуратура, но няма данни за разследване или дори проверка.

„Това, което ме учуди е, че като че ли ИВСС не е реагирал на този сигнал. Той е много подробен и обстоятелствен и въпреки това от ИВСС са го върнали като нередовен, защото подателят не е посочил своето ЕГН и обстоятелства, свързани с твърдените нарушения. Към момента няма развитие по този сигнал. Изнесеното в сигнала е най-малкото притеснително, защото става дума за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебните задължения. Ако данните, които са изнесени, се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения – за искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор.

Ако такива сигнали остават необработени, неотговорени от институциите, се обезсмисля функцията на защита на подателите, а неразрешените случаи ще лежат върху съдебната система. Когато един сигнал е прикрит или се е забавил, той няма как да стигне с пълнотата на данни до правосъдния министър или административния ръководител, които са другите органи, които могат да инициират дисциплинарни производства“, коментира Найденов, който незнайно защо е изненадан от прикриването на корупцията предвид дългогодишния си стаж на високи позиции във ВСС и антикорупционната комисия.