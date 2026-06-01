Иззеха хиляди ментета на известни марки

Над 6 хиляди артикула, обозначени с търговски марки, предлагани без съгласието на притежателя на изключителното право, са иззети при акция на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към областната дирекция на МВР и колегите им от РУ-Кубрат. Контрабандните стоки са установени на 31 май по време на открития седмичен пазар в Кубрат. В хода на акцията са извършени процесуално-следствени действия във временно обособените търговски обекти и ползваните от търговците товарни превозни средства.

Открити са „маркови“ стоки (дамски чанти, спортни екипи, тениски, якета, панталони, шапки, колани, портфейли, чорапи, ръкавици, мъжко и дамско бельо и др.), обозначени с логата на световни марки. Образувани са пет досъдебни производства, по които са установени четири жени на възраст и мъж от Исперих, срещу които вероятно ще бъдат повдигнати обвинения за използване на марките без съгласието на техните притежатели.