Абровски: Община Варна е виновна – сега да премахне незаконния град!

„Община Варна трябва да премахне постройките в местността „Баба Алино“, за да може се започне възстановяването на природата. Аз мога да настоявам като министър, мога да настоявам и като гражданин, и като данъкоплатец на тази държава, но отговорността си е на кмета на Варна. Моят призив е да се спази закона, защото това което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава изчезва държавата и тогава има беззаконие. Това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона!“

Това заяви земеделският министър Пламен Абровски в пореден коментар на беззакконието, заради което се появи незаконният град в местността „Баба Алино“ край Варна. И посочи, че първите сигнали са подадени още през октомври 2023 г. от едно НПО. Регионална дирекция по горите реагирала незабавно за опазване на гората, но строителен надзор и общинският контрол се забавили, поради което прекрасната гора е унищожена и загубите за природата са огромни.