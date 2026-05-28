Прокурорска проверка на кражбите по ПВУ чрез психиатрията в Севлиево

Окръжна прокуратура-Габрово започнала проверка по сигнал на омбудсмана за безобразното изпълнение на обществена поръчка за ремонт на Държавна психиатрична болница-Севлиево, парите за който са по Националния план за възстановяване и устойчивост. Преписката е образувана по сигнал на омбудсмана, в който са изложени твърдения за некачествено и непълно изпълнение на строително-ремонтни дейности, както и неизградени пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни или изцяло неподвижни пациенти.

Данните сочат за груби нарушения, некачествен ремонт и съмнения за необосновано разходване на публични средства по проекта на стойност над 1.4 млн. лева. Подобно на други 8, той е възложен на кърджалийската фирма „Меаца“ ЕООД на бизнесмена Фахри Идриз, като са налице сериозни забавяния, водещи до риск за усвояването на средствата.

Констатирани са падаща мазилка по фасадата и вътрешните помещения, мухъл и влага, опасно монтирани окачени тавани, неравни подови настилки, висящи кабели и множество недовършени дейности. Все още няма изградена пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти, което води до риск за пациентите. Установени са и цени, надхвърлящи многократно пазарните. Директорът на болницата многократно е сигнализирал здравното министерство за мърлящината и липсата на работници, но реакция нямало.