Наркодепо и склад в „Дружба“ бяха разбити при спецоперация на МВР

Седем души са задържани при съвместна специализирана операция на главните дирекции на МВР „Национална полиция“ и „Борба с организираната престъпност“ срещу разпространението на наркотици в столичния квартал „Дружба“, съобщиха от МВР.

При мащабната акция спецполицаите са претърсили няколко адреса, като са открили апартамент, използван за наркодепо, и склад в подземен паркинг. Апартаментът е бил изцяло пригоден и ползван като депо за подготовка и разфасоване на наркотични вещества. От пресцентъра на полицията уточняват, че „част от задържаните са известни на МВР“.

В жилището са намерени и иззети големи количества канабис, както и различни прахообразни и таблетирани вещества. На място са открити още вакуум машина, гриндери, пликчета за опаковане и парични средства, които са приобщени като веществени доказателства по делото.

В хода на претърсванията криминалистите са локализирали и втори обект – склад за съхранение на наркотици, обособен в гаражна клетка на подземен паркинг в същия квартал. Според събраните до момента данни от разследването, престъпната група е залагала на разнообразни и модерни методи за пласиране на стоката си, включително чрез криптирани интернет приложения.

Вече са назначени съответните физико-химични експертизи, които да установят точния вид, чистота и тегло на иззетите прахове и хапчета. Оперативните действия по разследването продължават, като от ГДНП допълват, че „работата по случая продължава“ под надзора на компетентната прокуратура с цел пълното документиране на престъпната мреж