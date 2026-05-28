Къртица – прокуратурата в Кърджали като в небрано лозе за ареста на кмета

Окръжната прокуратура в Кърджали е заобиколена в разследването на кмета Ерол Мюмюн, който беше арестуван по дело за нагласени обществени поръчки. Това става ясно съобщение на сайта на държавното обвинение, в което е посочено че местните прокурори и следователи не са участвалиу, нито са уведомявани за извършвани процесуални действия в общинска администрация. При постъпване на материали щял да бъде извършен анализ и да бъдат предприети всички предвидени по закон действия. От съобщението стават ясни обаче и причините за този финт.

„С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.“

Вътрешният министър Иван Демерджиев потвърди, че има данни за прокурорска намеса с опит за осуетяване на разследването. И призова Ваня Стефанова и Висшия съдебен съвет да вземат мерки без да посочи името на къртицата.

„Има действия на определени места, има насоки, които ни карат да сме оптимисти, но това е един лош пример. И.ф. главният прокурор трябва да вземе мерки да не се мултиплицират тези случаи и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения„, заяви Демерджиев.