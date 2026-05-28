ВСС смени тона за бюджета

Бюджетната лакомия на Висшия съдебен съвет внезапно според новата политическа конюнктура. След като в продължение на години кадровият орган изпращаше на финансовото министерство проекти за нов бюджет и бюджетни прогнози с ръст от десетки и стотици милиони, спирачката е дръпната. Това става в тон със заявките на управляващото мнозинство за премахване на автоматизма при нарастването на възнагражденията, какъвто е предвиден и в съдебния закон.

Увеличение може и да няма, но няма да има и намаление, след като в началото на февруари ВСС добави нови 5 на сто към парите на магистрати и съдебни служители. На заседанието на съвета днес правосъдният министър Николай Найденов призова кадровиците да се съобразят с актуалната бюджетна ситуация и да се придържат към минималистичност в исканията си. Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров пък коментира получени указания от Министерството на финансите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г. и бюджетните прогнози за 2027 г. и 2028 г.

Финансовото министерство, което по начало никога не приема исканите от ВСС огромни увеличения, препоръчва сега бюджетът на съдебната власт да не надвишава 90 на сто от общото ниво на разходите по бюджета за 2025 г. и да не се допуска натрупване на просрочени задължения и поемане на финансово неосигурени разходи. Указано е още да не се разчита на увеличаването на разходите за персонал като е изтъкнало, че ще бъдат предложени законодателни изменения за премахване на автоматизма в ръста на възнагражденията.

В тази връзка Стефан Петров припомни, че през септември миналата година ВСС прие проект на бюджет за 2026 г. в размер на 996 193 700 евро, който разбира се не беше одобрен. Предложението сега е за 787 648 000 евро тази година, 789 527 000 евро – за следващата, и 793 309 000 евро за 2028 г. Това Петров представи драматично едва ли не като ръб на оцеляването, твърдейки че „нямаме възможност да отстъпваме още назад и ако тези средства, които искаме да бъдат осигурени за съдебната система, не бъдат предвидени, няма да има нормално протичането на работния процес в съдебната власт“.

Същевременно обаче ВСС не желае да бъдат съкратени свободните щатни бройки с аргумента, че това няма да спести разходи, тъй като не са финансово обезпечени, за разлика от органите на изпълнителната власт, където е обратното. Очевидно се гледа в перспектива с надеждата ситуацията да се промени, като останат възможностите за нови назначения. Междувременно предвидените за дрехи пари били вече изплатени, а разходите за обезщетения не можело да бъдат пипани.