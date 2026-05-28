ВАС се отърва от жалбите срещу свръхмандата на Сарафов

Върховният административен съд се позова на оттеглянето на доскорошния временен главен прокурор Борислав Сарафов, за да остави без разглеждане жалбата на бившия правосъден министър Андрей Янкулов срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да се произнесе по искането му за назначаване на нов и.ф. главен прокурор.

ВАС сочи нововъзникналите по случая обстоятелства – заявлението на Сарафов за оттегляне от поста и последвалото определяне на негов приемник в лицето на Ваня Стефанова. Определението подлежи на обжалване, но такова едва ли ще има предвид липсата на правен интерес от него.

Досега ВАС и ВСС си прехвърляха горещия картоф, като съветът първо отпрати казуса към Прокурорската колегия, която остави искането на Янкулов без разглеждане като недопустимо. Членовете ѝ призоваха дори министъра да внесе жалба, за да може по спора да се произнесе ВАС, който едва ли би посегнал на Сарафов без промените в политическата конюнктура.

Междувремено Сарафов подаде оставка и като директор на Националната следствена служба с ранг на заместник-главен прокурор. Последва обаче бурна реакция срещу опитите му да спаси кожата, оставайки в системата като редови следовател.

„Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система“, коментира министърът на правосъдието Николай Найденов, според когото оставките на Сарафов от ръководните постове са само „първа крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име“.