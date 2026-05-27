Условна присъда за ЧСИ, обслужил кредитор за сметка на други

Частен съдебен изпълнител от Плевен е осъден условно за куп безобразия по водено от него изпълнително дело. Целта била да набави облага за един от взискателите за сметка на други трима. Погазени са умишлено както Наказателния кодекс, така и Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители. Присъдата е обаче на първа инстанция и има време да бъде „поправена“.

ЧСИ-то не уведомил както първоначалния взискател за предприемане на действия по отношение на възбранени имоти в негова полза, така и съдебния изпълнител, вписал предходна възбрана. Не изплатил и дължимите суми на първоначалния взискател в 7-дневен срок от влизане в сила на разпределението на постъпилите суми от проведена продажба. Не съставил и протокол за предявяване на оценката на обявената в протокола за опис дата, с което лишил страните от възможност да я оспорят. В добавка не попълнил в служебния архив входящ номер и дата на приемане на експертизата на вещото лице, което довело до невъзможност да бъде доказана действителната дата на постъпването ѝ по делото.