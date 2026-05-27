КС ще мисли за дерегистрирането на колите без „Гражданска отговорност“

Конституционният съд е сезиран срещу текст от Кодекса за застраховането относно дерегистрирането на автомобили без подновена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Инициативата е на съдия от Административен съд – Силистра, който разглежда такова дело по жалба на шофьор срещу отнемането на книжката му за 6 месеца. водачът карал дерегистрирана кола, за чието спиране от движение заради липса на задължителната застраховка не бил уведомен.

Атакуваният пред КС текст е част от чл. 574, ал. 10 от Кодекса за застраховането, който от септември миналата година гласи: „Информационният център уведомява собствениците на превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка“.

Уловката тук е, че няма гаранция дали изпратеното уведомление е стигнало до собственика на колата. В предишната си редакция разпоредбата изискваше реално уведомяване, което беше закрепено и в съвместно тълкувателно постановление двете върховни съдилища. Те приеха, че без шофьорът да е уведомен за дерегистрацията на автомобила му поради липса на задължителна застраховка, не може да бъде отнемана книжката.

Това очевидно е трън в очите на застрахователите, които се оплакват от хитреците, които шофират без наличие на застраховка „Гражданска отговорност“. Най-често това се прави при полиците с разсрочено плащане, при които се плаща само първата вноска, след което водачите „забравят“ за останалите. Последно проблемът разбуни и мотоциклетистите, които скочиха срещу увеличените цени на застраховката, с които застрахователите опитват да компенсират частичните плащания.