БАБХ ще проверява денонощно корабите, Абровски се заканва за сечта в „незаконния град“ край Варна

Българската агенция по безопасност на храните въвежда 24-часови проби по време на разтоварването на всеки един кораб, както и описване и пломбиране на всеки камион още на пристанището във Варна. Това увери медиите в морския град министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства на процедура по вземане на проби от слънчоглед, докаран с кораб от Аржентина.

„При пристигането на камионите в местата за съхранение на зърното, друг представител на Агенцията по храните ще разпломбира превозните средства и ще следи за напълването на силозите. Когато те се запълнят изцяло с внесения слънчоглед, самите силози също ще бъдат пломбирани. При подаване на заявка за стартиране на преработката, експерти от БАБХ ще отпечатват обектите и ще контролират влизането на суровината в предприятието. След приключване на преработката камионите, които транспортират готовото олио обратно към митническия склад на Порт Варна, отново ще бъдат пломбирани. Длъжни сме да покажем, че държава има, че тя работи, че системите за контрол са видими, за да успокоим българските граждани, потребители и целия Европейски съюз, защото ние сме негова външна граница“, коментира Абровски.

Земеделският министър се закани още виновните за т. нар. „незаконен град“ в местността Баба Алино да си понесат отговорността за изсечените дървета. След като всички държавни органи са прикривали кипящото там в продължение на години кипящото извън правилата строителство, сега тепърва ще се прави „цялостна проверка какво точно се случва“, увери Абровски.