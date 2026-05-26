Нови изисквания на МВР за пожарогасителите в колите

МВР е подготвило проект на наредба, с която ще се въведат нови изисквания към пожарогасителите в автомобилите. Промените в известна степен отговарят на предприетите мерки в Гърция, които изискват задължителното наличие на 16 артикула в аптечката в колата, прахови пожарогасители с доказана годишна годност.

Българските шофьори също ще се изправят пред по-сурови глоби, ако не спазват предложените от МВР промени. На първо място те се отнасят до пожарогасителите в превозните средства. Леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона трябва да са оборудвани с поне

един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах.

Превозните средства над 3,5 тона, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона.

С пожарогасител с поне 6 кг прах трябва да са оборудвани бусовете с повече от 16 места и тези над пет тона, както и товарните автомобили до 12 тона и ремаркетата от тежката категория.

Според Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и към този момент повече от 70-80% от автомобилите са оборудвани с прахови пожарогасители. „Новият елемент е, че при преминаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да е с валиден стикер“, обясни Тодоров.

Както е известно, в началото на годината Гърция също направи достояние нови изисквания за необходимите аксесоари за първа помощ в автомобилите. Например че във всяка кола трябва да има аптечка, оборудвана с конкретни 16 артикула. Аптечката трябва да е на достъпно място, да не е заключена и да се подменя редовно. Ако липсва или не е пълна, глобата е 30 евро.

Очаква се промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година. В момента изискванията са препоръчителни.

Какво трябва да има в автомобила при пътуване в Гърция?

При пътуване в Гърция през 2026 г. е препоръчително, а през 2027 г. е задължително автомобилът да разполага със следното оборудване:

автомобилна аптечка DIN 13164

предупредителен триъгълник

пожарогасител

светлоотразителна жилетка

документи на автомобила

валидна застраховка

зареден мобилен телефон

Автомобилна аптечка DIN 13164

Аптечката е сред най-важните принадлежности при пътуване в Европа. Стандартът DIN 13164 определя какви консумативи и средства за първа помощ трябва да съдържа комплектът.

Модерните аптечки DIN 13164 включват:

стерилни бинтове и компреси

лепенки и пластири

ръкавици за еднократна употреба

термоодеяло

медицински маски

ножица

инструкции за първа помощ

През 2026 г. аптечката е силно препоръчителна при пътуване в Гърция, а новите изисквания по стандарта DIN 13164:2022 влизат официално в сила от 1 януари 2027 г.

Предупредителният триъгълник е задължителна част от оборудването на автомобила при пътуване в Гърция и останалите държави от Европейския съюз. Той трябва да бъде лесно достъпен и използван при авария или принудително спиране.

Пожарогасител

При пътуване в Гърция автомобилът трябва да разполага с пожарогасител, отговарящ на актуалните изисквания за гасителна ефективност 8A 34B C.

За леки автомобили най-често се използват прахови ABC пожарогасители 2 кг, които отговарят на европейските стандарти за автомобилна употреба.

При липса на пожарогасител или използване на модел, който не отговаря на изискванията, глобите в Гърция могат да достигнат 80 евро.

Светлоотразителната жилетка е силно препоръчителна при пътуване в Европа, особено при аварийно спиране или движение около автомобила през нощта.