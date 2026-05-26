МВР поема регистъра на сейфовете

МВР побликува за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Регистърът обхваща лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, като са изключени БНБ и търговските банки. Търси се баланс между тайната на сейфа и обичайната практика за укриване на средства от престъпна дейност.

Приемането на Наредбата е предвидено в Закона за мерките срещу изпирането на пари с цел преодоляване на констатираните слабости в българското законодателство, заради които бяхме поставени в т. нар. сив списък по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма, противодействието на финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (пролиферация). Регламентират се документите и производството по вписване и заличаване в регистъра, правилата за промяна на вписаните обстоятелствата, както и условията и редът за заличаване на вписването.