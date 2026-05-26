Канят адвокатка да разкаже за чадъра над прокурорския син

Покана за споделяне на информация за полицейския чадър над задържания след многомесечно издирване прокурорския син Васил Михайлов е отправило МВР към адвокатката на пострадали от зулумите му Зорница Костова. За това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев, като срещата е насрочена за петък.

Костова заяви дни по-рано пред „Нова телевизия“, че Михайлов вероятно си е плащал на хора от Главна дирекция „Национална полиция“, за да получава информация, спомагаща за укриването му. Според нея не ставало въпрос за някакви симпатии към сина на бившия окръжен прокурор на перник Бисер Михайлов, а за „чиста проба бизнес“. Кандев пък отсече, че не приема „твърдения изсипани първо в медиите, без да бъдат проверени“.

„МВР ще е безкомпромисно към всички, замесени в укриването на прокурорския син. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои – от системата. Наясно сме, трябва ни малко време, за да решим тези въпроси. Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), която създаде организация. Дълго време работиха по случая и успешно го реализира“, каза Демержиев с уверението, че се извършват активни действия срещу помагачи на Михайлов. Както и че на някои предстои да им бъдат повдигнати обвинения, а на други за които липсват данни за извършено престъпление, ще бъдат обявени имената.