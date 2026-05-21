Разпитват свидетели по делото срещу Пепи Еврото

Делото срещу лобиста в Темида Петьо Петров-Пепи Еврото в Софийския градски съд днес продължава с разпит на свидетели. Заседанието най-вероятно ще завърши с произнасяне на присъда срещу бившия следовател, който е обвинен за документна измама в особено големи размери.

Редно е да се припомни, че делото срещу Пепи Еврото се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г., с обвинение, че в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Част от обвинителния акт бе прочетен днес от прокурора по делото, след което обвинението призова съда на Петров да бъде наказание „лишаване от свобода“ за 14 години, както и да бъде лишен от адвокатски права за 17 години.

Защитата на пострадалите бе категорична, че по време на заседанията по делото са били доказани твърденията на пострадалите. Тя призова съда да приеме Петров за виновен и да вземе предвид утежняващи вината обстоятелства, че Петров е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като е компрометира цялата магистратура.

Служебният защитник на Пепи Еврото Николай Манчев се опита да защити клиента си, твърдейки че той не е осъзнавал, че извършва престъпление. Според защитата Петров бил получил златните монети от бившата си съпруга Любена Павлова, като обвинението за обсебването им не е доказано.

По-рано днес съдът разпита Орхан Хасанов, в момента следовател към Софийска градска прокуратура, а преди е бил разследващ полицай, после младши следовател към закритата вече Специализирана прокуратура от 2021 година.

Пред съда Хасанов разказа, че като разследващ е участвал в претърсвания на къщата на Илия Златанов. Преди претърсването е трябвало заедно с негови колеги да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров. Те са го чакали в съда на ул. „Черковна“, но Франтишек не се появил. Срещнали се с прокурор Ангел Кънев, който им е казал, че Франтишек е на адреса на Златанов и им е поръчал служебна кола, която да ги закара при него.

Вече на адреса Хасанов попитал Франтишек защо са там и какво трябва да изземат, а прокурорът отговорил, че трябва да се търсят монети. Пред съда Хасанов каза, че не си спомня дали Франтишек им е дал детайли какви точно монети. Хасанов е установил, че в имота е било влизано преди те да пристигнат, защото входната врата е била разбита.

След акцията, когато Хасанов е докладвал на Франтишек какво и къде са открили, прокурорът го е попитал дали в спалня, вдясно от стъпалата на втория етаж зад вратата, е имало шкафче с огледало. Хасанов отговорил, че не е обърнал внимание и Франтишек му е казал да се върне и да провери отново щателно. В едно от чекмеджетата, под дрехите, Хасанов открил документи на чужд език и жълти моменти в плик. Той допълни, че е питал прокурора откъде знае за този шкаф, а той му е отговорил, че има оперативна информация.