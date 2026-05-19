Хванаха дуо за кражба на 100 000 евро от автокъща в Банкя

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинения на двама криминално проявени за кражба на 100 000 евро от метална каса в автокъща в Банкя. Те са с постоянна мярка “задържане под стража”, стана ясно след брифинг на прокурор Николай Николаев и заместник-директорът на столичната полиция Кристиан Тонев.

Случаят е от 29 април, но двамата, смятани за извършители, са задържани при акция чак на 15 май. Те са на 31 и 38 години с инициали П. И. и М. М. Единият има седем регистрации за кражби, а другият 76 и е няколкократно осъждан.

Тонев добави, че парите не са открити, като се предполага, че всичките са похарчени за връщане на кредити и за закупуване на наркотици. Освен това извършителите са опитали да прикрият следите си, като изхвърлили дрехите си. Иззети са видеозаписи и са разпитани свидетели. Разследването продължава.

Ако дуото бъде признато за виновно, то него го грози наказание от 6 до 15 години “лишаване от свобода”, като трудно може да се обсъжда условно наказание заради предишните им осъждания.