Средният магистрат у нас – с два апартамента и кола за 30 000 лева

Проучване на Българския институт за правни инициативи разкрива, че нашенският магистрат притежава средно около два апартамента и автомобил за близо 30 000 лева. Данните са въз основа на имуществените декларации на магистратите от 2016 година насам. За периода са анализирани декларации на 4162 магистрати, които са декларирали над 20 000 придобити имота и над 7000 автомобила.

Директорът на института Биляна Гяурова-Вегертседер заяви, че анализът на информацията от декларациите е изключително затруднен, тъй като данните на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са „зле подредени, зле качени, зле администрирани“ и нищо през годините не се е подобрило. Тя определи сайта на инспектората като “пълна каша”.

Тя изтъкна и две основни препоръки относно избора и работата на следващите инспектори – да се позволи на магистратите да имат право да ги номинират, включително и кандидат за главен съдебен инспектор, а ИВСС да инициира проверки, а не да чака сигнали.

Радостина Ангелова и Марина Димитрова от агенция „Глобал Метрикс“ представиха и конкретните статистически данни за придобити имоти и автомобили от магистратите. Те подчертаха, че голяма част от декларираната информация е „объркваща и юридически противоречива“, тъй като нямало как да бъдат едновременно верни декларираните обстоятелства.

Обобщените данни на декларациите на над 4000 магистрати показват, че 76% имат поне един апартамент, 37% са собственици на къщи, а 38% имат земеделски земи. Има и магистрати с декларирани над 10 имота, но те са единични случаи. Декларираните апартаменти в столицата са 38% от общото, 24% са в областни градове, а 0.5% – в чужбина. Средната стойност на апартаментите на магистратите е над 178 000 евро, със средна площ около 86 кв./м, а общата им стойност е над 1 млрд. евро.

Над половината от притежаваните къщи са в селата, докато в София и големите градове са между 3 и 4 процента. Средната стойност на една къща е 175 000 евро. С лични средства и спестявания са придобити 45% от имотите, а всеки четвърти имот – само с кредит. Повече от 40% от имотите са придобити наследствено и приблизително толкова са купени.

При автомобилите данните за придобиването им са в левове, като статистиката показва, че средната цена на колите на магистратите е 28 464 лева и е започнала да се покачва след 2022 година. Най-скъпият деклариран автомобил е от марката WEY – за 113 000 лева, следвана от „Тесла“, „Порше“, „Ягуар“, „Инфинити“ „Лексус“, „Киа“ и други.