Сега пък съдийската колегия на ВСС отсвирва законодателя

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказва да отложи изборите на председатели на съдилища, както направи прокурорската с оглед предложения от новото управляващо мнозинство, но неприет все още окончателно мораториум за назначенията на съдебни началници. Пакетът поправки в Закона за съдебната власт мина на първо четене в парламента заедно с още два проекта, след което прокурорите в кадровия орган решиха да се съобразят предварително с него и замразиха изборните процедури.

Повод за нагласата на съдиите във ВСС беше изборът за председател на окръжния съд в Добрич, при който кандидатът Петър Монев беше допуснат до изслушване, след което кворумът се разпадна и заседанието беше закрито без да бъде изслушан другия кандидат – Магдалена Давидова. Срещу предложенията за отлагане на всички изборни процедури скочи Драгомир Кояджиков, нашумял със скандала за оказван с неговото име натиск върху съдията от Административен съд – Русе Ивайло Йосифов тъкмо заради участието му в изборна процедура.

Аргументът на Кояджиков е, че можело само да се гадае какво ще се случи по законопроектите, а с евентуално отлагане на изслушването би се засегнала независимостта на съдиите, които са подкрепени от общите събрания на съответните съдилища, което било бягство от отговорност.Вероника Имова пък асистира на Кояджиков с довода, че действащият закон не може да бъде дерогиран от очакване на закон, който се подготвя. Пък и проектът на „Прогресивна България“ предвиждал изключение от мораториума, а ВСС трябвало да изпълнява конституционните си правомощия, не да бяга от задълженията.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев добави на свой ред аргумента, че основната дейност на съвета е кадровата и не е негова вината за забавения с години избор на нов състав. И настоя, че „когато законът бъде приет, тогава ние ще го спазим – но докато все още е в процес на дебат и процедура, която предстои, да си изпълняваме задължения такива, каквито законът и Конституцията ни вменяват“.

Стигна се дори до ултиматум на Кяджиков и Боян Новански, че ако изборите бъдат отложени, те няма да участват в разглеждането на други точки от дневния ред, свързани с конкурси и дисциплинарни производства. В крайна сметка предложението за отлагане беше отхвърлено, но пък самите кандидати единодушно заявиха обратното мнение – че изборите би следвало да се отложат до приемането на второ четене на промените в съдебния закон.

Така съдийската колегия на ВСС влезе донякъде в ролята на прокурорската при доскорошната й упоритата защита на Борислав Сарафов като временен шеф на държавното обвинение. разликата е, че прокурорите м кадровия орган отказваха да приложат приети вече промени в съдебния закон, съгласно които временен престой но поста не може да продължава повече от 6 месеца. Това беше мотивирано с тълкуване на съответната разпоредба, обратно на тълкуването на съдийската колегия.