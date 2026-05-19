Отстраниха четирима кандидати за Общия съд на ЕС в Люксембург

Четирима от 17-те кандидати за две места в Общия съд на Европейския съюз в Люксембург отпадат от изборната процедура заради нередовности в подадените документи. Сред тях е и бившия съдия в Общия съд Марияна Кънчева, която не е представила декларация за имущество и интереси. Кънчева се позовала на декларацията, представена пред Общия съд преди повече от година, но комисията по подбора смята че съдържанието й не отговаря на изискуемата декларация по вътрешната изборна процедура.

Отделно Кънчева е възразила срещу ограничението за участие на кандидатите по възрастов показател. Горната граница е 65 години, които тя е навършила, но смята тавана за дискриминационен. Възражението е обсъдено без да бъде отхвърлено, но Кънчева отпада заради въпросната имуществена декларация.

Атанас Попов пък не е изпълнил указанията да представи диплома за магистър по „Право“, призната по установения от закона ред. Представените допълнително от него документи пък не доказвали еднозначно наличие на най-малко 12 години юридически стаж. Липса на юридическа диплома е установена и при друг кандидат – референдерът в Общия съд Петър Циментаров. Адвокат Пламен Борисов пък спазил образеца за автобиография, одобрен от комисията по подбора.