Задържаха 200 пистолета и 120 пълнителя, укрити като бои и авточасти

Митническите служители на ГКПП “Лесово” задържаха 198 контрабандни пистолета и 120 пълнителя за патрони, укрити в товарен автомобил. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на обвиняемия турски гражданин. Към момента той е задържан за срок до 72 часа.

Случаят е от 18 май, когато на ГКПП-то пристига товарен автомобил. Водачът на превозното средство представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След направен анализ служителите открили в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите по документи.

Кашоните били натъпкани с 198 комплекта огнестрелни пистолета с празни пълнители, както и още 120 празни пълнителя за патрони.

Контрабандните пистолети и пълнители са иззети, като е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.