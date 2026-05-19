Двойният убиец Рагевски от Бургас остава в затвора доживот

Върховният касационен съд (ВКС) реши окончателно съдбата на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. ВКС остави Рагевски доживот в затвора без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции.

Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Бургас, а наказанието доживотен затвор без замяна бе първоначално наложено от Окръжен съд-Бургас, потвърдено от Апелативен съд-Бургас, а вече и от ВКС.

Той е признат за виновен за това, че умишлено е убил брокерката Теодора Бахлова, използвайки пистолет. Престъплението е осъществено на 29 октомври 2020 година в Бургас.

Със същото решение Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е убил Юмер Мехмед, също използвайки пистолет, след като е извършил и горепосоченото престъпно деяние. Убийството е осъществено на 4 август 2021 година в Бургас.

Със същото решение той е признат за виновен за това, че в периода от 29 октомври 2020 година до 4 август 2021 година противозаконно е държал огнестрелно оръжие, със заличен фабричен номер, както и боеприпаси за него. Рагевски е признат за виновен и в противозаконно държане на високорискови вещества – марихуана и кокаин.

Постановеното наказание доживотен затвор без замяна е общо за гореизложените престъпни деяния.