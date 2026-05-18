Прокуратурата протестира пускането на бандата за имотни измами

Софийска районна прокуратура внесе протест срещу отказа на съда да определи сериозни мерки за неотклонение по отношение на четиримата мъже, при чието задържане беше обявен голям удар срещу имотната мафия. При цялата бомбастика на МВР и прокуратурата двама бяха пуснати на свобода срещу най-леката мярка „подписка“, а другите двама, сред които и бивш нотариус, напуснаха ареста изобщо без мярка за неотклонение.

След като вътрешният министър Демерджиев изказа несъмненото за всеки предположение за наличие на дългогодишен чадър над измамниците, се оказа че обвиненето е само за едно деяние – срещу собственик на апартамент в столичния кв. „Люлин“, който бил заблуден че с продажбата на жилището ще му бъде учредено и пожизнено право на ползване, като бъдат погасени и кредитите му. От прокуратурата признаха това с уговорката, че разследването на схемата за милиони може да се разшири с привличане на нови обвиняеми.

След акцията директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви на брифинг, че са задържани 9 души, извършени са 9 обиска на жилища и офиси и 6 на автомобили. В хода на тези претърсвания разследващите попаднали на „доста интересни находки“ – лични карти на истински граждани, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи, касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива на лице, което е получило едва 1 000 евро за подготвяната сделка.

Николов посочи единия от задържаните като бивш столичен нотариус с отнети права поради злоупотреби от подобен характер, а основния му съучастник е с множество криминални прояви и съмнително имотно състояние. Оказа се, че първият е Георги Янев – Джеймса, а вторият – Борис Янков. Установявали се и все повече лица, наети за свидетели по обстоятелствени проверки, чрез които се изготвят констативни нотариални актове за имоти без собственик или с починал собственик. Свидетелите давали лъжливи сведения пред действащ нотариус, че кандидат-собственикът е владял имота в продължение на години, за да бъде доказана придобивна давност.